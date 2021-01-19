Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senegal'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle Senegal'de sokağa çıkma kısıtlamasının süresi 8 gün daha uzatıldı.
Senegal İçişleri Bakanı Felix Abdoulaye Diome, başkentin de içinde yer aldığı Dakar ve Thies bölgelerinde uygulanan OHAL ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.
8 gün uzatıldı
Diome, 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının yarından itibaren 8 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Öte yandan ülkede son 24 saatte 196 kişide virüse rastlandı, 11 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Can kaybı 526'ya çıktı
Böylece 15 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 23 bin 224 kişi virüse yakalanırken, bunlardan 19 bin 414'ü iyileşti. COVID-19 nedeniyle toplam ölü sayısı 526'ya ulaştı.
Senegal'de, 6 Ocak'ta Dakar ve Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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