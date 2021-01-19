Senegal İçişleri Bakanı Felix Abdoulaye Diome, başkentin de içinde yer aldığı Dakar ve Thies bölgelerinde uygulanan OHAL ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.

8 gün uzatıldı

Diome, 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının yarından itibaren 8 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Öte yandan ülkede son 24 saatte 196 kişide virüse rastlandı, 11 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Can kaybı 526'ya çıktı

Böylece 15 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 23 bin 224 kişi virüse yakalanırken, bunlardan 19 bin 414'ü iyileşti. COVID-19 nedeniyle toplam ölü sayısı 526'ya ulaştı.

Senegal'de, 6 Ocak'ta Dakar ve Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.