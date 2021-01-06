Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, son haftalarda Kovid-19 vakalarının artmasının ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr ve İçişleri Bakanı Antoine Félix Diome'un katılımıyla acil durum toplantısı yaptı.

Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Toplantının ardından RTS kanalına açıklamalarda bulunan Sall, başkentin de içinde yer aldığı Dakar ve Thies bölgelerinde OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Sall, bu kapsamda söz konusu 2 bölgede, 6 Ocak'tan itibaren 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti.

Ölü sayısının artması endişeye yol açmıştı

COVID-19 salgınıyla mücadelesi örnek gösterilen 15 milyon nüfusa sahip ülkede, haftalık 8-10 kişi ile sınırlı kalan ölü sayısının son 7 günde 33'e ulaşması endişeye yol açmıştı.

Son 24 saatte 4 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak itibarıyla yapılan 1329 testten 161 kişinin sonucu pozitif çıktı, daha önce yüzde 8 olan pozitiflik oranı yüzde 12,11'e yükseldi.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 75 hasta da sağlığına kavuştu.

Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen 19 bin 964 vakadan 17 bin 690'ı iyileşti, virüs nedeniyle 428 kişi yaşamını yitirdi.

Salgınla mücadelede en başarılı 2. ülke

Eylülde, Foreign Policy dergisinin "COVID-19 Global Response Index" başlıklı raporuna göre, Senegal, salgınla mücadele konusunda ABD, Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak Yeni Zelanda'nın ardından en başarılı 2. ülke olmuştu.