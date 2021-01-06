Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İsrail, artan vaka ve can kayıpları nedeniyle 27 Aralık’ta 3’üncü kez karantinaya girmişti. İsrail kabinesi, ülkede salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin daha da sıkılaştırması yönünde karar aldı.

Yeni tedbirlerin 8 Ocak’ta başlaması ve 14 gün sürmesi planlanıyor. İsrail parlamentosunun yeni kısıtlamalara çarşamba günü nihai onayı vermesi bekleniyor.

Ülke genelinde tüm okullar kapatılacak

Karara göre, ülke genelinde tüm okullar ve kreşler kapatılacak ve uzaktan eğitime geçilecek. Okulların yanı sıra market, eczane, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların karşılandığı dükkanlar dışındaki tüm işletmeler kapatılacak.

Kabine toplantısı öncesi açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, COVID-19’un yeni türünün kontrolden çıktığını ifade etti.