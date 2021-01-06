Waberi ilçesinde yola döşenmiş mayın, Dodishe'ye ait aracın geçişi sırasında patlatıldı.

Dodishe'nin araçta olmadığı ve patlamada yoldan geçen bir kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Teröristler bizi sindiremeyecek"

Olay sonrası Facebook hesabından açıklamada yapan Polis Sözcüsü Dodishe, "Bu akşam saat 20.55 civarında, yol kenarına döşenen bir mayın aracımı hedef aldı. Çok şükür arabamdaki kimse yaralanmadı. Teröristler bizi sindiremeyecek. Halkımızı onlardan korumaya devam edeceğiz" dedi.