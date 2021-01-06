Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü
[Harita: TRT Haber]
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, Polis Sözcüsü Sadik Adan Dodishe'nin hedef alındığı belirlendi.
Waberi ilçesinde yola döşenmiş mayın, Dodishe'ye ait aracın geçişi sırasında patlatıldı.
Dodishe'nin araçta olmadığı ve patlamada yoldan geçen bir kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
"Teröristler bizi sindiremeyecek"
Olay sonrası Facebook hesabından açıklamada yapan Polis Sözcüsü Dodishe, "Bu akşam saat 20.55 civarında, yol kenarına döşenen bir mayın aracımı hedef aldı. Çok şükür arabamdaki kimse yaralanmadı. Teröristler bizi sindiremeyecek. Halkımızı onlardan korumaya devam edeceğiz" dedi.
Etiketler: Somali Terör Saldırısı
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