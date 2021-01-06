Ülkede 5 Ocak'ta başlayan karantina kapsamında okullar kapatılırken, eğitimin BBC üzerinden uzaktan sürdürüleceği açıklandı.

11 Ocak'ta dersler başlayacak

Türkiye'deki TRT EBA benzeri uygulama, 11 Ocak'ta başlayacak ve dersler müfredatı takip edecek.

Öncelikle BBC'nin çocuk kanalı CBBC, hafta içi her gün saat 9.00'dan itibaren 3 saatlik bir ilkokul programı yayını yapacak.

Hafta içi her gün ders olacak

BBC 2 ise hafta içi her gün en az 2 saatlik programla orta öğretim öğrencilerine yardım edecek.

Bu sayede internetleri olmasa bile tüm çocukların müfredata dayalı öğrenime erişebilmeleri sağlanacak.

Derslere, BBC'nin interaktif dijital yayını BBC Red Button üzerinden de erişilebilecek.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, "Eğitim kesinlikle hayati önem taşıyor. BBC üstüne düşeni yapacak" dedi.

Daha önce dersler sadece internet üzerinden takip ediliyordu

İngiltere'de okulların geçen yıl 20 Mart'ta tatil edilmesiyle devlet okullarında eğitim-öğretim gören öğrenciler, bir ay ders yapamamış, bu sırada da BBC, müfredata uygun olarak 14 haftalık içerik üretmişti.

Ancak bu dersler, TV yayını yoluyla değil internetten BBC Bitesize platformu ve BBC iPlayer üzerinden paylaşılmıştı.

Evlerinde bilgisayar ve interneti olmayan çocukların derslere erişiminde sorunlar yaşanmış ve çocuklara tablet ve 4G internet sağlanacağı ifade edilmişti.