Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de üçüncü ulusal kısıtlama başlıyor
Koronavirüs salgınının ağır darbe vurduğu İngiltere, bir kez daha tam karantinaya giriyor. Karantina kararını duyuran Başbakan Boris Johnson, salgında endişe verici rakamlara ulaştıkları için bu kararın alındığını söyledi.
Günlük can kaybı bine yaklaşan İngiltere'de üçüncü kez ulusal kısıtlamaya gidiliyor.
Başbakan Johnson, ilk ve orta dereceli okulların bugünden itibaren uzaktan eğitime geçeceğini, sınavların erteleneceğini açıkladı.
İngiliz halkından evden çalışamayacakları durumlarda işe gitme, alışveriş, egzersiz ve tıbbi yardım alma gibi temel sebepler dışında dışarı çıkmamalarını istedi.
Boris Johnson, bilim insanlarının, koronavirüsün İngiltere'de görülen türünün yüzde 50-70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inandığına dikkat çekti.
Ülkede karantina, Şubat ayı ortasına kadar devam edecek.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Boris Johnson
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