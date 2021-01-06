Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde düzenlenen 41'inci Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi sona erdi.

3,5 yıllık gerilim bitti. Körfez ülkeleri dayanışma ve istikrar anlaşması imzaladı.

"Tarihi bir başarı"

Suudi Arabistan ve Katar arasında ilişkilerin yeniden kurulmasını, Arap gazeteleri "memnuniyetle" karşıladı.

Katar basını, iki ülke arasında sınırları açma kararını "tarihi bir başarı" olarak yazdı.

Kuveyt gazeteleri ise zirvenin "umut verici" olduğunu kaydetti.

Er-Riyad gazetesi: Yeni Dönem

Suudi Arabistan'ın Er-Riyad gazetesi, zirveyi, krizi çözmek ve körfez işbirliğini her düzeyde desteklemek için "Yeni Dönem" olarak niteledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de zirvenin sonuçları basına yansıdı.

El-İttihad gazetesi, "Zirve bölgede istikrarı sürdürmeye ve güvenliği artırmaya yönelik kararlılığı temsil ediyor" ifadesine yer verdi.

Zirveden övgüyle bahsedildi

Umman gazetesi ve Bahreyn'deki El-Eyyam gazetesi de zirvenin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Ülkelerinin zirveyi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.