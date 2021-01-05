ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles Sağlık Hizmetleri İdaresi'nin kararı tarışmalara neden oldu.

İlçe Sağlık Hizmetleri İdaresi, yeni tip koronavirüs hastalarının sayısının giderek artmasından dolayı, ambulanslarda hastalara verilen oksijen desteğinde de kısıtlamaya gidilmesi tavsiyesinde bulundu.

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"Hastaneye taşımak yerine, acilen sahada yapılsın"

Kuruluşun tıbbi direktörü Dr. Marianne Gausche-Hill, kalp krizi ve felç geçiren hastaların hayata döndürme çalışmalarının, hastaneye taşımak yerine, acilen sahada yapılmasını sağlamak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla böyle bir uygulamayı tercih ettiklerini belirtti.

Hastanelerde yoğunluk arttı

Los Angeles Halk Sağlığı İdaresi koronavirüs salgınıyla ilgili rapor yayımladı.

12 milyondan fazla nüfusa sahip Los Angeles'ta şimdiye kadar toplam 827 bin 498 vaka ve virüse bağlı 10 bin 850 can kaybı gerçekleşti.

Alınan karar tepkilere neden oldu.