ReiThera’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk faz çalışmalarının sonuçları açıklandı.

Yan etki görülmedi

Spallanzani Hastanesi Bilimsel Direktörü Giuseppe Ippolito, aşıyı test etmeye 24 Ağustos’ta başladıklarını ve ilk 21 günlük sürede hiçbir yan etki gözlemlemediklerini belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

100 kişide değerlendirme yapıldı. 45 kişi farklı dozlarda aşılandı. 4 hafta boyunca antikor üretimi zirvede sabit kaldı.

"Aşılananların yüzde 92,5'inde antikor gelişiyor"

Aşı adayının tek dozda etkili olduğunu ifade eden Ippolito, "Aşı, aşılananların yüzde 92,5'inde virüsü etkisiz hale getirecek antikorlar geliştiriyor" dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

ReiThera firmasının başkanı Antonella Folgore, sonuçlardan memnun olduklarını söyledi. "Yılda 100 milyon doz aşı üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

191 bini aşkın aşılama yapıldı

Pfizer/Biontech aşılarını 27 Aralık'ta uygulamaya başlayan İtalya'da bu akşam itibariyle aşılananların sayısı 191 bin 11 oldu.