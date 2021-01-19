Ülke basınındaki habere göre, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi. DRAP'ın Sinopharm aşısına kullanım yetkisi vermesiyle ülkede onay alan COVID-19 aşısı sayısı 2'ye çıktı.

Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verildiğini ve aşının artık ülkede kullanılabileceğini duyurmuştu.

Pakistan'da hükümet, şubatın ilk haftasında Sinopharm firmasının 1,1 milyon doz aşısının ülkeye ulaşacağını duyurmuştu. Söz konusu aşı ile yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığı kaydedilmişti.

Ülkede vaka sayısı 521 bini geçmiş, virüs nedeniyle 10 bin 997 kişi hayatını kaybetmişti.

