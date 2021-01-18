Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 404 kişi koronavirüsten öldü
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 404 kişi hayatını kaybetti.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 736 artışla 2 milyon 914 bin 725'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 404 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 686'ya çıktı. Hastanelerde 2 bin 813'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 619 kişinin tedavisi sürüyor.
İyileşenlerin sayısı 857 artışla 210 bin 200'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana COVID-19 aşısı yapılan kişi sayısı 479 bin 873'e yükseldi.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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