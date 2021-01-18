Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yakın zamanda düzenlenmesi planlanan Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi konferans öncesi değerlendirmede bulundu.

Kıbrıs'ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine saygı gösterilmesi halinde sürdürülebilir ve adil bir uzlaşıya ulaşılabileceğini vurgulayan Tatar, bu zeminde iki devlet arasında iş birliği ilişkisinin kurulabileceğini anlattı.

AB'nin gönderdiği aşılar teslim alındı

Tatar, AB'nin KKTC'ye gönderdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarından 1080'inin bugün teslim alındığını belirterek teşekkür etti.

Hellim peyniri üretimi konusuna da değinen Tatar, şunları kaydetti:

"Hellim üretimindeki sağlık ve hijyen denetiminin Komisyon tarafından atanacak uzmanlarca Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile iş birliği halinde yapılmasını, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde halihazırda yetkili kılınan Kıbrıs Türk Ticaret Odasının mevcut fonksiyon ve statüsünün bu çerçevede de korunmasını ve hellimin AB nezdindeki tescili ile Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretine imkan verecek düzenlemenin eşzamanlı olarak yapılmasını istiyorum."

KKTC'ye tahsis edilen aşıların gönderilmesine devam edileceğini ve bununla ilgili programın Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşılması için gerekli talimatı vereceğini ifade eden Borrell de Ada'ya yapacağı bir sonraki ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.