İspanya'da son 3 günde 455 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İspanya'da COVID-19 salgını nedeniyle son 3 günde 455 kişi hayatını kaybetti, 84 bin 287 yeni vaka tespit edildi.
İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 53 bin 769'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 451'e ulaştı.
İspanya genelinde 10 Aralık'ta 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı, Noel tatilinin ardından bugün 689 olarak açıklandı.
Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal kapsamında gece sokağa çıkma kısıtlamaları ve en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri uygulanıyor. Tedbirler, artan yeni vakalardan dolayı ülkenin büyük kısmında yerel yönetimler tarafından genişletiliyor.
Öte yandan, İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan COVID-19 aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı olanların sayısının 897 bin 942 olduğu duyuruldu.
Ülkede aşılamada ikinci doza da başlandı.
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