İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 53 bin 769'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 451'e ulaştı.

İspanya genelinde 10 Aralık'ta 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı, Noel tatilinin ardından bugün 689 olarak açıklandı.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal kapsamında gece sokağa çıkma kısıtlamaları ve en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri uygulanıyor. Tedbirler, artan yeni vakalardan dolayı ülkenin büyük kısmında yerel yönetimler tarafından genişletiliyor.

Öte yandan, İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan COVID-19 aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı olanların sayısının 897 bin 942 olduğu duyuruldu.

Ülkede aşılamada ikinci doza da başlandı.