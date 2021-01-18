Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu oldu
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Önder Sennaroğlu seçildi.
Meclis Başkanlığı seçimi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapıldı. Tek aday olarak gösterilen Sennaroğlu, 26 kabul, 20 ret ve 2 çekimser oyla Meclis Başkanı seçildi.
UBP, daha önce iki kez Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay'ı Meclis Başkanlığı için aday göstermiş ancak Canaltay yeterli oyu alamamıştı.
Etiketler: KKTC
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