Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 8 bin 825 yeni vaka
İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 8 bin 825 yeni vaka kaydedildi.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 158 bin 674 testte 8 bin 825 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 390 bin 102'ye çıktı.
Ülkede aktif hasta sayısı 547 bin 59'a geriledi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünkü gibi bugün de 377 artarak, 82 bin 554'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 763 artışla 1 milyon 760 bin 489'a ulaştı.
Yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne kadar, aşılananların sayısı 1 milyon 153 bin 501 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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