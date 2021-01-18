BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 471 kişide COVID-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 751'e, vaka sayısının 256 bin 732'e, iyileşen hasta sayısının da 228 bin 364'e yükseldiği duyuruldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 329'a, vaka sayısının 365 bin 99'a yükseldiği bilgisi verilen açıklamada 356 bin 848 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 277 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Salgında toplam can kaybının 248'e yükseldiğini belirten Bakanlık, vakaların 147 bin 504'e, iyileşen sayısının 144 bin 15'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 1030 kişinin enfekte olduğu, 1472 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 4 bin 153'e, vakaların 315 bin 544'e, iyileşenlerin 300 bin 340'a yükseldiği aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede salgın nedeniyle 2 kişinin daha vefat ettiği, 221 yeni vaka kaydedildiği ve 146 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Ülkede koronavirüsten ölümlerin 1514'e, vaka sayılarının 132 bin 11'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 124 bin 213'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 467 kişinin enfekte olduğu, 354 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, son verilerle ülkede toplam can kaybının 948, vaka sayısının 158 bin 244, iyileşenler sayısının ise 151 bin 496 olduğu aktarıldı.

