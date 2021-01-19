Ekran başında öğretmenini pür dikkat dinleyen çocuklar, hocalarıyla dersleri tartışan genç öğrenciler, çalışanlar, iş toplantılarına katılanlar… Birçok sorunun peş peşe yaşandığı 2020 çoğu kişi için böyle geçti, 2021 de şimdilik farklı ilerlemiyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede riskleri azaltmak için elden geldiğince evden çıkmamaya özen gösteriliyor. İmkanı olanlar evden çalışıyor, birçok ülkede eğitim de çevrim içi ortama taşındı. Hem eğitim veren hem okuyan yüz milyonlarca kişi var. Türkiye de dijital eğitim platformu EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ile eğitimi uzaktan sürdüren ülkelerden. Ekranlar neredeyse bir parçamız haline geldi. Bu sayede küresel bilgisayar pazarı da 2015'ten beri en iyi dönemini yaşadı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın son tahminlerine göre, küresel bilgisayar sevkiyatları 2020'nin son çeyreğinde yüzde 10,7 arttı ve zaten iyi olan bir yılı güçlü şekilde tamamladı.

2019'da 263 milyon olan toplam sevkiyat, son 1 yılda 275 milyona ulaştı. Üstelik bu verilere tabletler dahil değil.

Gartner Araştırma Direktörü Mikako Kitagawa, "2020'den önce tüketiciler telefon odaklıydı ancak pandemi bu eğilimi tersine çevirdi" dedi.

"Küçük çocuklar da dahil olmak üzere tüketiciler iş, okul, sosyalleşme ve evlerinde eğlenmek için bilgisayarlara güvendiklerinden bilgisayarlar temel bir cihaz olarak yeniden ortaya çıktı."