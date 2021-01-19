Haber Chicago Tribune gazetesinde yayınlandı.

36 yaşındaki Aditya Singh, 19 Ekim 2020’de Los Angeles’tan geldiği O’Hare Uluslararası Havalimanı’nın güvenli bölgesinde 3 ay kaldı.

Yolculardan yemek isteyerek yaşadı

16 Ocak’ta United Havayolu şirketi çalışanları tarafından kimlik kartının sorulması üzerine fark edilen Singh, polis tarafından gözaltına alındı.

Singh, mahkemede yeni tip koronavirüsten (COVID-19) korktuğu için Los Angeles’a dönmek istemediğini, havalimanında bulduğu bir çalışana ait kimlik kartı ile 3 ay güvenli alanda fark edilmeden kaldığını söyledi.

Yiyecek ihtiyacını ise yolculardan isteyerek karşıladı.

Singh'in Chicago'ya niye geldiği konusunda bir açıklama yapılmazken California’nın Orange bölgesinde yaşadığı ve adli sicilinin temiz olduğu ortaya çıktı.

Havalimanına ayak basması yasaklandı

"İzinsiz özel mekana girmek" suçlamasından hakkında 1000 dolar kefalet istenen Singh'in, bir daha O’Hare Uluslararası Havalimanına ayak basması da yasaklandı.