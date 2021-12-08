Bombalardan, açlıktan, ölümden kaçtılar; Avrupa sınırına geldiklerinde ise dikenli tellerle karşılaştılar...

TRT Haber, göçmenlerin zor şartlarda kaldığı kampı görüntüledi.

Günde 1 öğün yemek

Kampta, günde 1 öğün yemek veriliyor. Bu yemeğin hangi saate verileceği de belli olmuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sınırda geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Buna rağmen tuvalet ve duşlar dışarıda.

En az 13 göçmen yaşamını yitirdi

Bugüne kadar soğuk hava ve hastalıklar nedeniyle en az 13 göçmen sınırda hayatını kaybetti.

Bazı göçmenler, yetkililerden şiddet göreceklerini düşündükleri için gazetecilerle konuşmaya bile korkuyor.