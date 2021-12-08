Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber Belarus-Polonya sınırındaki göçmen merkezini görüntüledi
Belarus-Polonya sınırında, Avrupa'ya geçme umuduyla bekleyişleri süren yüzlerce göçmen soğuk ve açlıkla mücadele ediyor. TRT Haber, Belarus tarafında sınıra 1 kilometre mesafedeki göçmen merkezine girdi.
Bombalardan, açlıktan, ölümden kaçtılar; Avrupa sınırına geldiklerinde ise dikenli tellerle karşılaştılar...
TRT Haber, göçmenlerin zor şartlarda kaldığı kampı görüntüledi.
Günde 1 öğün yemek
Kampta, günde 1 öğün yemek veriliyor. Bu yemeğin hangi saate verileceği de belli olmuyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sınırda geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Buna rağmen tuvalet ve duşlar dışarıda.
En az 13 göçmen yaşamını yitirdi
Bugüne kadar soğuk hava ve hastalıklar nedeniyle en az 13 göçmen sınırda hayatını kaybetti.
Bazı göçmenler, yetkililerden şiddet göreceklerini düşündükleri için gazetecilerle konuşmaya bile korkuyor.
Etiketler: Belarus Düzensiz Göçmenler Polonya
Sıradaki Haber
Çin Avustralya'nın olimpiyatları boykot etmesi dair açıklama yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz