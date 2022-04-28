İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden (HWR) yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı milislerin ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin Trablus’un güneyinden çekilirken onlarca el yapımı patlayıcı ve kara mayını yerleştirdiği aktarıldı.

HWR Libya Direktörü Hanan Salah, Hafter milislerinin ve Wagner paralı askerlerinin savaş suçu işlediklerini vurgulayarak, "Çatışmaların durmasının ardından evlerine dönen 130 sivil patlayıcılar sebebi ile hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

2019'da ülke şidde sarmalına sürüklenmişti

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.