AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan saldırısı sonrası savaştan kaçan Ukraynalılar için ayrılan ön ödemeler, AB'nin Avrupa'daki mülteciler için uyum bütçesinden karşılandı.

AB üyelerine yapılan ön ödemeler, Ukraynalıların gıda, barınma, sağlık, eğitim, istihdam gibi ihtiyaçlarının karşılanması için sağlandı.

Şu ana kadar gerçekleştirilen ödemelerden en fazla payı alan Polonya'ya 562 milyon euro verildi. İkinci sıradaki İtalya'ya 452 milyon euro, üçüncü sıradaki Romanya'ya 450 milyon euro, İspanya'ya 434 milyon euro, Macaristan'a 299 milyon euro, Çekya'ya 283 milyon euro, Slovakya'ya 209 milyon euro olmak üzere üye ülkelere 3,5 milyar euro destek ödemesi yapıldı.