Guterres, Borodyanka'da savaş nedeniyle harabeye dönen mahallelerde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Ailemi o harap ve kararmış evlerden birinde hayal ediyorum. Torunlarımın panik içinde koştuğunu görüyorum. Aileden biri öldü. 21. yüzyılda savaş saçmalıktır, savaş vahşettir. 21. yüzyılda savaş kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Buça'yı ziyaretinde ise Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının burada olmasından ve yaşananların araştırılmasından memnuniyet duyduğunu duyurdu.

Rusya'ya mahkeme ile iş birliği çağrısı

Guterres, Uluslararası Ceza Mahkemesinin çalışmalarını desteklediğini vurgulayarak Rusya'ya da mahkeme ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Savaş suçlarına da değinen Guterres, "Unutmayalım ki suçların en kötüsü savaşın kendisidir." dedi.

Guterres, İrpin'de ise "Siviller her zaman en yüksek bedeli ödüyor. Bu binalarda masum siviller yaşıyordu. Hiç katkıda bulunmadıkları bir savaş için en yüksek bedeli ödediler. Nerede bir savaş varsa en yüksek bedeli siviller ödüyor" diye konuştu.