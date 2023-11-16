Tokyo'da bir araba İsrail büyükelçiliği yakınındaki barikata çarptı

Olay yerindeki bir görgü tanığına göre polis memurları, ön farları ve paneli hasar görmüş siyah bir arabanın çarptığı bölgeyi kapatırken, yol arabanın parçalarıyla kaplandı.

Fuji TV, bir polis memurunun yaralandığını söyledi.

Polis sözcüsü konuyla ilgili şu anda yorum yapamayacaklarını açıkladı.

İsrail'in Gazze saldırısını protesto etmek amacıyla son haftalarda Tokyo da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki İsrail büyükelçiliklerinin önünde çok sayıda Filistin yanlısı gösteri düzenlendi.

Filistin yanlısı bir grup protestocu Tokyo'daki İsrail büyükelçiliği önünde polisle karşı karşıya geldi .

Aynı sıralarda Pekin'deki İsrail büyükelçiliğinde çalışan bir personel de sokakta saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı.