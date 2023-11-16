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Dünya
Al Jazeera 16.11.2023 06:20

Gazze'de son saatler: İletişim tamamen kesilebilir

Filistinli telekomünikasyon şirketi Paltel Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin veri merkezleri ve diğer ekipmanlarının kapatılması sonucunda Gazze'deki iletişimin önümüzdeki saatlerde kesilmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Gazze'de son saatler: İletişim tamamen kesilebilir

Şirket, İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye herhangi bir yakıt ithalatını yasaklamasının ardından, hayati önem taşıyan ekipmanı çalışır durumda tutmaya yetecek yakıta sahip olmadığını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, elektrik kesintisinin Gazze'deki Filistinlilerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulundu ve İsrail'e yakıt girişine izin vermesi çağrısı yaptı.

HRW'nin kıdemli teknoloji araştırmacısı Deborah Brown, "Kasıtlı olarak genel kapatmalar veya internete erişim kısıtlamaları birçok hakkı ihlal ediyor ve kriz sırasında ölümcül olabilir" dedi.

"Gazze'de yaşananlar gibi uzun süreli ve tam iletişim kesintileri, vahşetleri örtbas edebilir ve cezasızlık doğurabilir, aynı zamanda insani çabaları daha da baltalayabilir ve hayatları riske atabilir."

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