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Dünya
AA 16.11.2023 06:13

İzlanda'dan Gazze'de insani ateşkes çağrılarına destek

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının neden olduğu sivil ölümler karşısında dehşete düştüğünü belirterek, ülkesinin uluslararası insancıl hukukun ihlalini kınadığını ve Gazze'de insani ateşkes çağrılarını desteklediğini bildirdi.

İzlanda'dan Gazze'de insani ateşkes çağrılarına destek

Başbakan Jakobsdottir, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'de devam eden sivil ölümler karşısında dehşete düştüğünü ifade etti.

Jakobsdottir, "İzlanda uluslararası insancıl hukukun tüm ihlallerini kınamaktadır. Hiçbir şey, ihtiyacı olan insanlara tıbbi hizmet sağlama görevinin önüne geçemez. İzlanda insani ateşkes çağrılarını desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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