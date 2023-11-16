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Dünya
AA 16.11.2023 06:15

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsviçre'nin tarafsızlığına saygı duyuyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre yapımı askeri teçhizatın Ukrayna'ya yeniden ihraç edilmesinin reddedilmesi konusunda "İsviçre'nin tarafsızlığına saygı duyduğunu" belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsviçre'nin tarafsızlığına saygı duyuyorum

İki günlük resmi ziyaret kapsamında İsviçre'ye gelen Macron, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset ile bir araya geldi.

Macron, başkent Bern'de gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, askeri teçhizatın Ukrayna'ya yeniden ihraç edilmesinin reddedilmesine ilişkin, İsviçre'nin tarafsızlığına saygı duyduğunu söyledi.

İsviçre ile NATO arasındaki savunma işbirliğinin artırılması gerektiğini belirten Macron, Avrupa'nın savunma sorununun, tırmanan çeşitli çatışmalar nedeniyle giderek daha fazla gündeme geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Macron, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda iki ülkenin ortak çalışmalarından övgüyle bahsederken, "Tarih ve dil, Fransa ve İsviçre'yi birleştiriyor." dedi.

Hem Berset hem de Macron, antisemitizme karşı "net bir tavır aldıklarını" dile getirirken, Berset, "İsviçre'nin Yahudi karşıtlığına karşı net bir duruş sergilediğini" kaydetti.

Berset, İsviçre'nin Avrupa'ya yakınlığını vurgularken, İsviçre ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakerelerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Macron'un yarın İsviçre'deki temaslarını tamamlamasının ardından Fransa'ya dönmesi bekleniyor.

İsviçre, askeri teçhizatın Kiev'e yeniden ihraç edilmesini reddediyor

Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Bern hükümeti, Almanya, İspanya ve Danimarka'nın İsviçre'den satın alınan askeri teçhizatın Kiev'e yeniden ihraç edilmesine yönelik çeşitli taleplerini reddetti.

Bu konu, ülkede tarafsızlık ve silah ihracatı kurallarının gevşetilmesi gerektiği tartışmalarına yol açtı.

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin bunları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

Alain Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra yeniden ihracatını da yasakladığına işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin parçası olduğunu belirtmişti.

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