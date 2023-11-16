Gazze'nin merkezindeki camiye hava saldırısı: 50 kişi öldürüldü

Filistin devlet haber ajansına göre, saldırı kuşatma altındaki bölgenin merkezindeki El Sabra mahallesindeki bir camiyi hedef aldı.

Wafa muhabiri, onlarca kişinin de yaralandığının bildirildiğini söyledi.

Wafa, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki telekomünikasyon kulelerine düzenlenen ayrı bir saldırıda en az bir çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

Her iki konum da İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin güneyinde ve İsrail'in Filistinli sivilleri güvenlikleri için taşınmaya teşvik ettiği bölgelerde bulunuyor.