Tokayev, mesajında, “Bu zor günlerde acınızı paylaşarak, tüm Kazakistan halkı ve kendi adıma sizlere ve sevdiklerini kaybeden aileler ile kardeş Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.