Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokayev'den Gaziantep ve Mardin’deki trafik kazaları için taziye mesajı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gaziantep ve Mardin’deki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.
Tokayev, mesajında, “Bu zor günlerde acınızı paylaşarak, tüm Kazakistan halkı ve kendi adıma sizlere ve sevdiklerini kaybeden aileler ile kardeş Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.
Etiketler: Gaziantep Mardin Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:22
- 11:21
- 11:18
- 11:07
- 10:49
Sıradaki Haber
NASA insanlı Ay görevi için inilecek 13 aday bölgeyi açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz