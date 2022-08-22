Tatbikatlar, diplomaside uzun süredir devam eden bir çıkmazın ortasında Kuzey Kore'den öfkeli bir yanıt alabilir .

Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatları Güney Kore'de 1 Eylül'e kadar devam edecek ve uçaklar, savaş gemileri, tanklar ve potansiyel olarak on binlerce askeri içeren saha tatbikatlarını içerecek.

Washington ve Seul tatbikatlarını savunma amaçlı olarak tanımlarken, Kuzey Kore onları işgal provası olarak görüyor ve nükleer silah ve füze gelişimini haklı çıkarmak için kullanıyor.

Hükümet çalışanları tarafından yönetilen dört günlük bir Güney Kore sivil savunma eğitim programı ile birlikte başlayan Ulchi Özgürlük Kalkanı'nın, ortak saldırıları simüle eden tatbikatları, ön cephede silah ve yakıt takviyesini ve kitle imha silahlarının kaldırılmasını içereceği bildiriliyor.

Müttefikler ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sırasında gösterilen drone saldırıları ve savaştaki diğer yeni gelişmeler için eğitim alacak ve limanlara, havaalanlarına ve yarı iletken fabrikaları gibi büyük endüstriyel tesislere yönelik saldırılara ortak askeri-sivil tepkiler uygulayacak.