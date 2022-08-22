NASA, Artemis III için 13 aday iniş bölgesini açıkladı.

Janasın Artemis Kampanya Geliştirme Bölümü'nden Mark Kirasich , "Bu bölgeleri seçmek, Apollo'dan bu yana ilk kez insanları Ay'a geri döndürmeye dev bir adım daha yaklaştığımız anlamına geliyor" dedi.

"Yaptığımızda, astronotlar daha önce insanlar tarafından keşfedilmemiş karanlık alanlara girerken ve gelecekteki uzun süreli konaklamalar için zemin hazırlarken, daha önce gelen hiçbir göreve benzemeyecek."

13 potansiyel iniş bölgesinin her biri, gelecekteki keşiflerin önemli bir hedefi olan Ay'ın güney kutbunun 6 derece enleminde.

[Fotoğraf: NASA]

Haritada gösterilen 13 iniş bölgesinin tümü, her biri yaklaşık 200 metre çapında bir dizi olası yeri barındıran yaklaşık 15 kilometre kare.

Potansiyel iniş bölgelerinin tümü bir krater kenarına veya sırtına yakın.

Astronotların su içerebilecek yerlere erişimini sağlamak için sürekli gölgeli bir bölgenin ay yürüyüşü mesafesi içinde.

Bu, Ay'ın daha önce kimsenin inmediği bir bölgesidir ve ekvatora dayalı inişlerden çok daha büyük bir teknik zorluk teşkil eder.

Bu nedenle, Artemis görevinin mürettebatsız iki aşaması Artemis I ve Artemis II – insanlar güvenli bir şekilde fırlatılmadan önce başarılı olmalıdır.

Ancak Ay'ın güney kutbu bu zorluğa değecek. Bu bölgedeki kraterler, kalıcı gölgeler içinde yer alır ve -163 santigrat dereceyi ancak geçen soğuk tuzaklar oluşturur.

Birkaç metre kalınlığa kadar olan su buzu parçalarının karanlıkta gizlenerek gelecekteki görevlere çalışılması ve kullanılması için değerli bir kaynak sağlaması umuluyor.