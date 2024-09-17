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Dünya
CNN International 17.09.2024 08:12

Titan Denizaltısı faciasının enkaz görüntüsü ilk kez paylaşıldı

Geçtiğimiz yıl Titanic'e yaptığı dalış sırasında parçalanan Titan denizaltısının enkazı ilk kez ABD Sahil Güvenlik tarafından paylaşıldı. Görüntüler, facianın incelendiği duruşma sırasında ortaya çıktı.

Titan Denizaltısı faciasının enkaz görüntüsü ilk kez paylaşıldı

Haziran 2023'te yaşanan felakette, denizaltıda bulunan beş kişi hayatını kaybetmişti. Dünya çapında büyük yankı uyandıran arama kurtarma çalışmaları sırasında, Titan denizaltısının enkazı Titanic'in birkaç yüz metre ilerisinde bulunmuştu.

Paylaşılan görüntülerde, denizaltının parçalanmış kuyruk bölümü Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bulanık zemininde yatarken görülüyor.

Kuyruk kısmı, ana gövdeden tamamen ayrılmış ve çevresinde gemiye ait diğer parçalar dağılmış durumda.

Titan Denizaltısı faciasının enkaz görüntüsü ilk kez paylaşıldı

ABD Sahil Güvenlik, 22 Haziran 2023'te uzaktan kumandalı bir araçla yapılan incelemeler sonucunda denizaltının ani bir basınç çökmesi (implozon) geçirdiğini doğrulayan "kesin kanıtlar" bulduğunu açıkladı.

Bu felaket, denizaltının içe doğru aniden çökmesine neden olmuştu.

Hayatını kaybedenler

Hayatını kaybedenler arasında Titan denizaltısının operatörü OceanGate'in kurucusu ve CEO'su Stockton Rush, iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood, maceraperest Hamish Harding ve Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet bulunuyordu.

Araştırma ekibi, enkazda bulunan kalıntıların DNA analizleriyle kaybolan beş kişiye ait olduğunu doğruladı.

Ayrıca, duruşmada Titan'ın kaybolmadan sadece altı saniye önce gönderdiği son mesaj ortaya çıkarıldı.

Mesajda denizaltının ağırlıklarından ikisini bıraktığı ve yüzeye çıkmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu mesajdan saniyeler sonra denizaltı ile iletişim tamamen kesilmiş.

Araştırmalar devam ediyor

Duruşmanın, kazanın öncesine dair olayları, mürettebatın sorumluluklarını, mekanik ve yapısal sistemleri, acil durum yanıtlarını ve denizaltı sektöründeki düzenlemeleri inceleyeceği bildirildi.

Araştırma komisyonu başkanı Jason Neubauer, duruşmanın asıl amacının kazanın arka planındaki gerçekleri ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, ayrıca bir ihmal ya da suç tespit edilmesi durumunda Adalet Bakanlığı'na rapor sunulacağını ifade etti.

Titan faciasıyla ilgili duruşmalar 27 Eylül’e kadar devam edecek.

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