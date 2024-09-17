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Dünya
Sciencealert 17.09.2024 07:52

Mars'ın yüzeyinin altında gizemli yapılar keşfedildi

Bilim insanları, Europlanet Bilim Kongresi'nde yeni bir Mars yerçekimi haritası sundu. Bu harita, Mars'ın artık var olmayan okyanusunun altında büyük yapılar olduğunu ve Güneş Sistemi'nin en büyük volkanı olan Olympus Mons'un hala mantodan gelen hareketlerle etkilendiğini ortaya koyuyor.

Mars'ın yüzeyinin altında gizemli yapılar keşfedildi

Bu yeni harita, NASA'nın InSIGHT misyonu da dahil olmak üzere birçok görevden elde edilen verilerle oluşturuldu.

Araştırma, gezegenin iç yapısında hala aktif süreçlerin devam ettiğini gösteriyor ve bu durum, bilim insanlarını Mars'taki volkanik hareketleri yeniden düşünmeye yöneltiyor.

Delft Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Bart Root liderliğindeki araştırma ekibi, Mars'ın iç yapısında beklenenden farklı süreçlerin işlediğini belirtti.

Özellikle Olympus Mons ve Tharsis Montes bölgesinde büyük volkanik yapıların bulunduğu bu alanın yüzeyde çökmek yerine daha da yükseldiği tespit edildi.

Mars'ın yüzeyinin altında gizemli yapılar keşfedildi

Araştırmacılar, bu durumu mantoda yükselen devasa bir kütlenin yarattığı basınçla açıklıyor.

Araştırmacılar ayrıca, Mars'ın kuzey kutup düzlüklerinde gömülü halde bulunan yoğun yapılar da tespit etti.

Bu yapılar, antik deniz yatağına çökelmiş kalın bir tortu tabakasının altında bulunuyor ve yaklaşık 20 farklı yapının, bölgedeki yerçekimi anormalliklerine neden olduğu düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları, Mars'ın iç yapısında hala aktif hareketlerin olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, bu hareketlerin gelecekte yeni volkanik faaliyetlere yol açabileceğini düşünüyor.
 

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