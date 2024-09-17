Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ScitechDaily 17.09.2024 08:03

James Webb Uzay Teleskobu, 'Galaksi Katili' kara delik keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan veriler, süper kütleli kara deliklerin galaksilerde yıldız oluşumu için gerekli olan gazı yok ederek, galaksileri adeta "öldürdüğünü" ortaya koydu.

James Webb Uzay Teleskobu, 'Galaksi Katili' kara delik keşfetti

Cambridge Üniversitesi öncülüğünde uluslararası bir ekip, Webb Teleskobu ile Büyük Patlama’dan iki milyar yıl sonrasında oluşan bu galaksiyi inceledi.

Merkezinde süper kütleli bir kara deliğe sahip olan bu galaksi, "sönmüş" bir haldeydi, yani yeni yıldız oluşumu büyük ölçüde durmuştu.

Kara deliğin, galaksiden yüksek hızda gaz fırlattığı ve bu durumun yeni yıldız oluşumunu durdurduğu keşfedildi.

Araştırma ekibinin ortak lideri Dr. Francesco D’Eugenio, "Önceki gözlemlerimize dayanarak, bu galaksinin yıldız oluşumunu durdurduğunu biliyorduk ve bunun kara delik ile ilişkili olduğunu tahmin ediyorduk. Ancak Webb’e kadar bu ilişkiyi netleştiremedik" dedi.

Bu galaksi, resmi adı GS-10578 olan ancak gözlemci bilim insanı Pablo’dan esinlenerek "Pablo’nun Galaksisi" olarak adlandırılan büyük bir galaksi.

Yaklaşık olarak Güneş'in 200 milyar katı kütleye sahip olan bu galaksideki yıldızların çoğu, 12,5 ile 11,5 milyar yıl önce oluşmuş.

James Webb Uzay Teleskobu, 'Galaksi Katili' kara delik keşfetti

Kara deliğini etkisiyle gaz akışı

Çalışmanın diğer bir ortak yazarı Profesör Roberto Maiolino, "Evrenin bu kadar erken döneminde bu kadar büyük bir ‘ölü’ galaksi görmek ilginç. Yıldız oluşumunu durduran süreç hızlı gerçekleşmiş olmalı" dedi.

Webb Teleskobu ile yapılan gözlemler, galaksinin saniyede bin kilometre hızla büyük miktarda gaz dışarı attığını gösterdi.

Bu hız, gazın galaksinin kütle çekiminden kurtulmasını sağlıyor.

Yıldız oluşumunu durduran kara delik

Ekip, kara deliğin galaksinin dışına büyük miktarda gaz fırlattığını ve bunun da yeni yıldızların oluşumunu engellediğini tespit etti.

D’Eugenio, "Bu galaksiyi öldüren kara delik. Galaksiye gerekli olan ‘gıdayı’ keserek yıldız oluşumunu engelliyor," dedi.

Bu yeni keşif, kara deliklerin galaksiler üzerindeki etkisini daha net bir şekilde ortaya koyarken, bilim dünyası kara deliklerin galaksilerde yıldız oluşumunu nasıl durdurduğunu anlamada bir adım daha ileriye gitmiş oldu.

Araştırmacılar, Atacama Büyük Milimetre/Milimetrealtı Dizisi (ALMA) ile yapacakları yeni gözlemlerin, galakside hala yıldız oluşumu için gerekli olan gazın gizlenip gizlenmediğini ve süper kütleli kara deliğin galaksi çevresinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu netleştirmesini bekliyor.
 

ETİKETLER
Araştırma Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Doğa alarm veriyor: 3 binden fazla canlı türü yok olma riskiyle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:49
Gözler perşembe günü açıklanacak "faiz" kararında
09:49
Peru'daki orman yangınlarında 15 kişi öldü
09:29
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:23
Batma tehlikesi geçiren gemi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
09:23
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:03
Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belli oldu
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ