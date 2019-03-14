İngiltere parlamentosu saatler sonra Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) tarihini ertemeleyi oylayacak.

BBC'de yer alan habere göre bu oylama yapılacak olsa da Başbakan Theresa May, iki kez reddedilen anlaşmayı önümüzdeki hafta bir kez daha milletvekillerinin onayına sunacak.

Parlamenterler bugün neyi oylayacak?

İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılması gerekiyordu. Ancak May'in anlşamasının ve anlaşmasız ayrılığın reddedilmesinden sonra İngiltere parlamentosu bugün son kez erteleme kararını oylayacak.

İngiltere, Brexit’i geciktirmeye tek taraflı karar veremiyor. Çıkış müzakerelerini uzatmak için diğer 27 AB ülkesinden onay almak zorunda.

Ancak Avrupa Birliği, daha önce yaptığı açıklamalarda ayrılığı uzatmaya yeşil ışık yakmıştı.

May'in anlaşması ve anlaşmasız ayrılık seçenekleri reddedilmişti

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Theresa May hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını 242’ye karşı 391 oyla reddetmişti.

Ertesi gün yapılan anlaşmasız ayrılık oylaması da reddilmiş ve bir grup parlamenter, verdikleri değişiklik önergesiyle bunu "anlaşmasız ayrılığa her koşulda ret" şeklinde değiştirmişti.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmasını her koşulda reddeden teklif 308’e karşı 312 oyla kabul edildi.

Kaynak: BBC