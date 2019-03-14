İsviçre'nin Cenevre kantonunda, belediye konseyi üyesi Müslüman kadın, başörtüsü nedeniyle toplantıya alınmadı.
Yeni laiklik yasası gereği başörtüsünü çıkartarak toplantıya katılması gereken Sabine Tiguemounine, bunun yerine binanın dışında oturmayı seçti.
Tiguemounine, tepkisini toplantı bitene kadar binanın dışında oturma eylemi yaparak gösterdi.
Başörtüsü nedeniyle toplantıya katılmayı reddeden Tiguemounine, aynı zamanda konseyde yapılan oylamaya da katılamadı.
Tiguemounine'in bu hareketi, 9 Mart'ta Cenevre kantonunun yeni laiklik yasasının yürürlüğe girmesinden günler sonra geldi.
Tartışmalı laiklik yasası, Cenevre kantonunda kamu görevlilerine dini sembolleri yasaklıyor.
Kaynak: The Local