ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 10 Mart'ta Etiyopya'nın başkenti Addis Adaba'da yaşanan ve 157 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası çok sayıda ülkede sivil havacılık otoritelerinin ve hava yolu şirketlerinin B737 Max'lerin uçuşlarını durdurması ve uçaklara hava sahalarını kapatmasının ardından uçak filosunun uçuşlarının geçici olarak durdurulması talimatı verdi.

FAA'dan yapılan açıklamada, uydu verilerinin ve fiziksel kanıtların, Etiyopya'daki kazada uçağın geçen yılın ekim ayında Cava Denizi'nde düşen ve 189 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'nın Lion Air Havayolu şirketine ait B737 Max 8 tipi yol uçağının kaza öncesi hareketleriyle benzer manevralar yaptığına işaret etmesi nedeniyle tedbir kararının alındığı ifade edildi.

FAA Başkanı Daniel Elwell, "Kanıtlar, Etiyopya'daki kazanın Lion Air uçağına olanlara benzer olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Her iki kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan bir teknik hata bulunması olasılığını güçlendiriyor.

Lion Air yetkilileri, Endonezya'daki kazanın ardından yaptıkları açıklamada, uçağın kuyruk kısmındaki sensörlerdeki bir hatanın uçağı kalkışta burnunu aşağı çevirmeye zorladığı ve pilotların söz konusu otomatik manevrayı engelleyemediklerini ifade etmişti.

Boeing'in ürettiği 737 Max 8 tipi uçakların son 6 ayda iki büyük kazaya karışması, uçakların güvenliğine dair tartışmaları gündeme getirirken, bu durumun şirketin ekonomik gidişatını zora sokacağı düşünülüyor.

Kaynak: AA