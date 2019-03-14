Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelere 29 Mart olarak belirlenen Brexit tarihini "uzun bir süre" erteleme çağrısında bulunacağını söyledi.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 Mart 2019

Söz konusu erteleme durumunun "İngiltere'nin net bir ayrılık stratejisi belirlemesi" halinde olacağını belirten Tusk, İngiltere'nin kendi içinde mutabakat sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

AB ile İngiltere arasında varılan Brexit anlaşmasını reddeden İngiliz Parlamentosu, dün de aldığı kararla anlaşmasız ayrılığı devre dışı bırakmıştı. Parlamento, bugün, Brexit'in ertelenmesini görüşerek oylayacak.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52'yle Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

Kaynak: AA