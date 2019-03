Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelere 29 Mart olarak belirlenen Brexit tarihini "uzun bir süre" erteleme çağrısında bulunacağını söyledi.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it.