Ankara Anlaşması kapsamında kurulan Ortaklık Konseyi yaklaşık dört yıllık bir aradan sonra ilk kez toplanacak.

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı; AB adına ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn katılacak.

Toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve AB tarafı, toplantı öncesinde gayrı resmi formatta biraraya gelerek dış politika konularını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirecektir. Üye ülke temsilcilerinin de bulunacağı Ortaklık Konseyi toplantısında ise katılım müzakereleri, siyasi kriterler, ekonomik kriterler, AB müktesebatına uyum, vize muafiyeti süreci, Gümrük Birliği'nin işleyişi ve mali işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin farklı boyutlarının görüşülmesi planlanmaktadır" denildi.

Kaynak: Reuters