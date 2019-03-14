Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Alman Telekom ile Çin Huawei 5G Mobil ağı arasındaki iş birliği hakkında açıklamada bulundu.

Seehofer, Huawei’in Almanya’nın yeni nesil 5G mobil ağının inşasının dışında bırakılmasının, Alman ekonomisine zarar verebileceğini söyledi.

Çin ile diyalog ve güvenlikle ilgili endişelere teknik bir çözüm çağrısında bulunan Seehofer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuyla ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD'den Almanya'ya Huawei tehdidi

ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Almanya Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e gönderdiği mektupta, "güvenli iletişim sistemlerinin" savunma ve istihbarat iş birliği için "temel" olduğunu vurgulayarak, Huawei gibi şirketlerin "bu değişimin gizliliğini" tehlikeye atabileceğini belirtmişti.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, Berlin’in “güvenilmez” ortaklara güvenmesi durumunda, bunun gelecekte iş birliğinin ve bazı bilgilerin düzgün bir şekilde değişmesini tehlikeye atabileceğini ifade etmişti.

Merkel ise, dijital ağların güvenliğine yoğun bir şekilde odaklandıklarını belirterek, Berlin'in 5G mobil ağı için kendi standartlarını tanımlayacaklarını söylemişti.

Huawei krizi

Huawei’nin sahibi Rın Cıngfey’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Reuters