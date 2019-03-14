Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya ziyareti sırasında yaptığı konuşmasında Brexit ile ilgili açıklama yaptı.

Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma tarihi olan 29 Mart'ın ertelenmesi talebinde bulunabilmesi için kesin bir sebep sunması gerektiğini belirterek, anlaşmayı yeniden müzakere için çok fazla zaman kullanılamayacağını söyledi.

Macron, "Çıkış anlaşması (Brexit) müzakere edilemez. Aylardır müzakere ettiğimiz bir şey hakkında daha fazla müzakereye izin vermek mümkün olamaz."dedi.

May: Brexit'in uzun süreli ertelenmesi gerekebilir

Bir ertelemenin ancak parlamentonun sadece başka bir yöntem üzerinde uzlaşması durumunda kısa süreli, sınırlı ve teknik bir erteleme olabileceğini belirten İngiltere Başbakanı Theresa May ise, "Parlamento, eğer önümüzdeki günlerde bir anlaşmayı desteklemeyi istemezse, 29 Mart'ta anlaşmasız ayrılığı da istemediğine göre, o halde uzun süreli bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu belirtiyordur. Böyle bir erteleme, İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmasını da gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Parlamentosu bugün neyi oylayacak?

İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılması gerekiyordu. Ancak May'in Brexit anlaşmasının ve anlaşmasız ayrılığın reddedilmesinden sonra İngiltere parlamentosu bugün son kez erteleme kararını oylayacak.

İngiltere, Brexit’i geciktirmeye tek taraflı karar veremiyor. Çıkış müzakerelerini uzatmak için diğer 27 AB ülkesinden onay almak zorunda.

Ancak Avrupa Birliği, daha önce yaptığı açıklamalarda ayrılığı uzatmaya yeşil ışık yakmıştı.

Çözüm bulunamazsa anlaşmasız terk edilecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılma konusunda Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylama sonrası yaptığı açıklamada, sonuca rağmen seçeneklerin hala aynı olduğunu belirtti.

Bir çözüm bulma sorumluluğunun, Brexit anlaşması ile anlaşmasız ayrılığı reddeden parlamentoda olduğunu kaydeden May, "Hukuki anlamda, başka bir şey üzerinde anlaşılmadığı üzere İngiltere, AB'yi anlaşmasız olarak terk edecektir." dedi.

Kaynak: Reuters