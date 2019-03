İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından revize edilen Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) anlaşması ikinci kez reddedildi. Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması 242'ye karşı 391 oyla kabul edilmedi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, "May için dev bir yenilgi daha ve Brexit'e sadece 16 gün kaldı" manşetiyle çıktı. Avam Kamarası’nın anlaşmayı onaylamadığını söyleyen gazete bu yenilgi için “aşağılayıcı” ve “felaketli bir yenilgi” ifadelerini kullandı.

The Guardian front page, Wednesday 13 March 2019: Another huge defeat for May. And just 16 days until Brexit pic.twitter.com/fM1zuXRsA2 — The Guardian (@guardian) 12 Mart 2019

Daily Miror ise "Brexit geçikmeli kargaşa" başlığı ile ülkenin içindeki belirsizliğe vurgu yaptı. Gazete, “Halkı aylarca kargaşayla karşı karşıya bırakan büyük bir yenilginin ardından May teslim olabilir.” dedi.

Financial Times ise vekillerin revize edilmiş anlaşmayı reddettikten sonra Brexit'in kontrolünü kaybedebilecekleri uyarısında bulundu. May'in otoritesinin ise parçalandığını söyledi.

Alınan sonuca dair en ağır eleştiri ise Daily Mail gazetesinden geldi. Gazete parlamento için "Aptallar evi" yorumunda bulundu ve alınan kararın tüm ülkeyi kaosa sürüklediği mesajı verildi.

"Çaresizliğe itildik" manşetini atan Times ise, May'in yenilgisiyle birlikte "İngiltere'nin krize girdiğini" yazdı.

"May, ikinci aşağılayıcı yenilgiye karşın tutunuyor" manşetini atan Daily Telegraph ise, İngiltere'nin öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta anlaşma olmadan AB'den çıkması gerektiğini savundu.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'May clings on despite a second humiliating defeat' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/BdOouQqBXI — The Telegraph (@Telegraph) 12 Mart 2019

Kaynak: Guardian