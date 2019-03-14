İngiltere parlamentosunda dün akşam yapılan oylamada ülkenin AB'den "anlaşmasız" ayrılmasını her koşulda reddeden teklif 278'e karşı 321 oyla kabul edildi.

Hükümet yetkilileri, şu anda anlaşmayı kabul etmek ve Brexit'e kısa bir erteleme sağlamaya çalışmak ya da herhangi birşey kabul etmeyerek çok daha uzun bir ertelemeyle karşı karşıya kalmak şeklinde iki seçenek olduğunu belirtti.

Parlamenterler bugün neyi oylayacak?

İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılması gerekiyordu. Ancak May'in anlşamasının ve anlaşmasız ayrılığın reddedilmesinden sonra İngiltere parlamentosu bugün son kez erteleme kararını oylayacak.

İngiltere, Brexit’i geciktirmeye tek taraflı karar veremiyor. Çıkış müzakerelerini uzatmak için diğer 27 AB ülkesinden onay almak zorunda.

Ancak Avrupa Birliği, daha önce yaptığı açıklamalarda ayrılığı uzatmaya yeşil ışık yakmıştı.

Çözüm bulunamazsa anlaşmasız terk edilecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılma konusunda Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylama sonrası yaptığı açıklamada, sonuca rağmen seçeneklerin hala aynı olduğunu belirtti.

Bir çözüm bulma sorumluluğunun, Brexit anlaşması ile anlaşmasız ayrılığı reddeden parlamentoda olduğunu kaydeden May, "Hukuki anlamda, başka bir şey üzerinde anlaşılmadığı üzere İngiltere, AB'yi anlaşmasız olarak terk edecektir." dedi.

"Brexit'in uzun süreli ertelenmesi gerekebilir"

Bir ertelemenin ancak parlamentonun sadece başka bir yöntem üzerinde uzlaşması durumunda kısa süreli, sınırlı ve teknik bir erteleme olabileceğini belirten May, "Parlamento, eğer önümüzdeki günlerde bir anlaşmayı desteklemeyi istemezse, 29 Mart'ta anlaşmasız ayrılığı da istemediğine göre, o halde uzun süreli bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu belirtiyordur. Böyle bir erteleme, İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmasını da gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Reuters, AA