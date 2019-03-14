İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Şii dini liderlerden Ayetullah Ali Sistani ile Necef kentindeki evinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Sistani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "Irak dini makamı, Irak'ın komşularıyla ilişkilerini her iki tarafın çıkarlarına uygun olarak, devletlerin egemenliğine saygı duyma ve içişlerine müdahalede bulunmama temelinde ilerletme hamlelerini memnuniyetle karşıladı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Sistani'nin "Irak'ın karşı karşıya kaldığı en önemli zorluğun yolsuzlukla mücadele etmek" olduğunu söylediği ve Irak hükümetinin bu konuda attığı adımlardan umutlu olduğunu belirttiği duyuruldu.

Sadr ile görüşme gerçekleşmeyecek

Ruhani'nin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin ise Iraklı liderin ülke dışında olması nedeniyle gerçekleşmeyeceği iddia edildi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Irak temasları

Resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü Bağdat'a gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yanı sıra eski başbakanlardan Nuri el-Maliki ve Haydar el-İbadi, Milli Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad, Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, bazı dini liderler ve aşiret temsilcileriyle de görüşmüştü. Dün Kerbela'ya giden Ruhani, temaslarının bir bölümünü de bu kentte sürdürmüştü.

Kaynak: Russia Today, AA