Avustralya'nın New South Wales eyaletinin Nimbir kasabasında yaşanan sıra dışı olayda, bir adam, kendisine fırlatılan oktan cep telefonu sayesinde kurtuldu.

Polis açıklamasına göre olay, ok ile yay taşıyan saldırgan ile 43 yaşındaki adamın tartışmasıyla başladı. Kurban, tartışmayı kaydetmek için cep telefonunu kaldırdığı anda saldırgan okunu fırlattı ve kurban, okun cep telefonuna saplanmasıyla ölümden kurtuldu.

Avustralya Polisi, okun cep telefonunu delip geçtiğini ve telefonun okun etkisiyle yüzüne çarpması sonucu kurbanın yüzünde küçük bir kesik oluştuğunu söyledi.

Polis, 39 yaşındaki saldırganın olay yerinde tutuklandığını açıkladı.

Kaynak: Reuters