Yerel basındaki haberlere göre, 24 Ocak'ta göreve başlayan Tshisekedi, yayımladığı kararnameyle seçim vaatlerinden olan "siyasi mahkumlara" yönelik af sözünü yerine getirdi.

Kararnameyi ulusal televizyonda okuyan Cumhurbaşkanlığı Kabine Direktörü Vital Kamerhe, yakın zamanda 700 mahkumun daha affedileceğini söyledi.

Kamerhe, 2015-2018 yıllarındaki siyasi gösterilerde yer aldıkları için tutuklananların tümünün affedildiğini belirtti.

Affedilen mahkumlar arasında 2009'da tutuklanarak idama mahkum edilen avukat Firmin Yangambi ve muhalif Franck Diongo da bulunuyor.

Kaynak: AA