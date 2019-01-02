Noel tatilinin sona ermesinin arından İngiltere'de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) maratonu yeniden başladı.

Noel öncesi parlamentodaki Brexit oylamasını erteleyen Theresa May, hafta başında yayınlanan videosunda milletvekillerine Brexit anlaşmasını destekleme çağrısı yaptı.

Theresa May, "Yeni Yıl ileriye bakma zamanıdır ve 2019'da İngiltere yeni bir sayfa açılacak. Anlaşma yakında milletvekillerine sunulacak. Eğer parlamento Brexit anlaşmasını desteklerse, İngiltere 2019'da köşeyi dönebilir." dedi.

May, AB'den çıkış tartışmalarının ötesine geçme arzusunu da vurguladı.

"Brexit tek gündemimiz değil"

Konuşmasında Brexit'in önemine rağmen tek gündemlerinin bu olmadığını söyleyen May, evsizlik sorununu da gündeme getirerek, "Ekonomiyi güçlendirerek, birlikte yeni bir sayfa açabileceğimize inanıyorum." dedi.

Brexit süreci

2018 yılı, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Brexit müzakerelerinin yarattığı krizlerle geçti.

Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere’de 2018 oldukça hareketli geçti. Ayrılık anlaşması sürecinde Theresa May’in ayrılık paketi, kendi kabinesinde dahi ağır tepkiyle karşılandı. Öyle ki Brexit’in tanıtım yüzlerinden biri olan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa ederek, May’in rakibine dönüştü. Jonhson’ın istifasının ardından kabine istifaları devam etti.

Brexit müzakerelerinde uzun bir süre uzlaşmaya varılamaması sebebiyle ülkede tartışmalar alevlendi. Bir yanda Brexit destekçileri bir yanda ayrılık karşıtları Londra sokaklarında sık sık protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere basınından da May’e ağır eleştiriler yöneltildi. Ülkenin önde gelen basın kuruluşlarından Guardian gazetesi, "May'in Brexit planı: Bölünmüş bir kabine, bölünmüş bir parti ve bölünmüş bir ülke" manşetiyle ülke siyasetinde yükselen tansiyonu dile getirdi.



Kaynak: Reuters, TRT Haber