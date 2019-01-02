ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Brezilya’da bir araya geldi.

ABD’nin Suriye’den planlı olarak çekilme kararının, İsrail ile iş birliğini etkilemeyeceğini söyleyen Pompeo, “Başkan Trump’ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD’nin İsrail ile iş birliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor” dedi.

Pompeo, kararın terör örgütü DEAŞ’la mücadele ve İsrail’in güvenliği konusundaki ABD - İsrail iş birliğini etkilemeyeceğini belirtti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump 19 Aralık'ta sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik" ifadelerini kullanarak, ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da aynı gün, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık" bilgisini vermişti. Daha sonra benzer bir açıklama da Pentagon'dan gelmişti.

Washington'da büyük tartışmalara yol açan bu karar, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in istifasına neden olmuştu.

Kaynak: İHA, Reuters