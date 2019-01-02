İsrail'in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen bir konferansta konuşan Tümgeneral Tamir Hyman, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Tugayı için, "Irak, Kudüs güçleri ve İran’ın etkisi altında" dedi.

Tümgeneral Tamir Hyman ayrıca, ABD'nin bölgeden çekilme sinyalleri verdiği bir dönemde, İran'ın Irak'ı Suriye'de olduğu gibi askeri yığınak yapabileceği bir platform olarak gördüğünü, bu durumun İsrail için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

2019'da Suriye'de "önemli değişiklikler" bekliyor

Tümgeneral Tamir Hyman, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilme kararı aldığı Suriye’de 2019 yılında “önemli değişiklikler” beklediğini de söyledi.

Tamir Hyman, "Rusya şemsiyesi altında Suriye’ye istikrarın geri gelmesi ile artan İran nüfusunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail, İran’ın bölgede artan nüfusunu kendisine tehdit görüyor. İsrail, iç savaş halindeki Suriye’de İran hedeflerine ve silah taşıdığını iddia ettiği araçlarına geçtiğimiz senelerde çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

Irak'taki hedefleri vurabileceğini açıklamıştı

2018 yılının ağustos ayında Reuters, İran'ın kısa menzilli balistik füzeleri Irak'taki müttefiklerine naklettiği haberini İran, Irak ve Batılı kaynaklara dayandırarak vermişti.

Bu haberden 1 hafta sonra İsrail, Suriye'de devam ettirdiği hava saldırılarının yanında Irak'taki İran hedeflerine de saldırabilceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters