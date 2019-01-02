Malta Deniz Kuvvetleri, önce ülkenin güney batısından 114 km açıkta bulunan 152 kişiyi, daha sonra aynı bölgedeki ahşap tekneye binmiş 28 kişiyi kurtardı.

Bu kurtarma operasyonundan sonra iki sivil toplum kuruluşu gemisi, 69 göçmeni daha kurtardı.

Ancak ne İtalya ne de Malta, göçmenlerin ülkeye girişine izin verdi.

Profesör Albrecht Penck kurtarma gemisinin başkanı Jan Ribbeck, deniz yasaları gereği kurtarılan kişilerin en kısa sürede karaya taşınması gerektiğini söyledi. Ribbeck, "Avrupa'daki hiçbir devletin bu sorumluluğu üstlenmemesi çok acımasızca." dedi.

2018 yılında Akdeniz mezara dönüştü

2018 yılında İtalya ve Malta’nın, Akdeniz üzerinden gelen göçmenleri çoğu kez kabul etmemesi, bölgede göçmen krizine yol açmıştı.

İtalya, Akdeniz’de kurtarılan göçmenleri kabul etmemiş, yaklaşık 10 gün boyunca arama kurtarma gemisi Aquarius’ta tutsak bırakarak, karaya inmelerine izin vermemişti.

İtalya, göçmenler nedeniyle Malta, Fransa ve AB ile kriz yaşamıştı. Avrupa Birliği’ni müdahalede bulunmadığı için eleştiren İtalya, göçmenler nedeniyle çoğu kez kriz yaşadığı Fransa’yı da Afrikalı göçmenleri İtalya sınırına bıraktığı iddiasıyla suçlamıştı. Malta ile de karşılıklı olarak restleşmiş, göçmenler çoğu kez kabul edilmemişti.

Avrupa mülteci politikalarında nasıl bir yol izleyeceğini tartışırken, Akdeniz, göçmenler için toplu mezara dönüşmüştü.

Kaynak: Reuters, TRT Haber

