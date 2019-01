Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da düzenlenen törende yemin ederek, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

"Ayrımcılık ve bölünmenin olmadığı bir toplum inşa etme" sözü

BBC'nin haberine göre, Brasilia Katedrali'nden Kongre binasına eşiyle üstü açık Rolls Royce marka araçla gelen ve yemin töreni için toplanan destekçilerini selamlayan Jair Bolsonaro'nun aracına atlı muhafızlar ve arabanın yanında koşan sivil kıyafetli korumaları eşlik etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı yemin töreninde, ABD'yi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa da törene katılan yabancı konuklar arasında yer aldı.

Bolsonaro, törende yaptığı konuşmada, ülkede büyük değişiklikler yapma vaadinde bulunarak, tüm parlamento üyelerini yolsuzluk ve suçla mücadelede yardıma çağırdı.

Brezilya'yı yolsuzluk, suç ve ekonominin kötü yönetiminden kurtaracak "ulusal pakt" istediğini dile getiren ve ülkeyi "ideolojiden" arındırma taahhüdünde bulunan Jair Bolsonaro, "ayrımcılık ve bölünmenin olmadığı bir toplum inşa etme" sözü verdi.

Tören, yoğun güvenlik önlemeleri altında gerçekleşti.

Trump'tan Bolsonaro'ya tebrik mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın yeni devlet başkanını tebrik etti.

Trump paylaşımında, "Harika bir göreve başlama konuşması yapan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya tebrikler. ABD seninle." ifadesine yer verdi.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!